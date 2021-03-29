20 milyona yakın üyesi olan Yemeksepeti'nin hacklenmesi, kullanıcıları endişelendirdi. Şirket, kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu, şifrelerin saklanmadığını açıkladı ancak yine de tedirgin olan üyelerden sosyal medyada şikayet yağdı:

Müşterilerinizin bilgilerini koruyamıyorsanız, demek ki üyelik aşamasında daha az bilgi talep etmeniz gerekmekte.

Türkiye'nin yarısının bilgilerini herkesle paylaştınız. Bravo...

Neden o gün değil de 2 gün sonra açıklama yaptınız.

Bizlerin mağduriyeti konusunda ne yapacaksınız?

Tüm bilgilerimizi çaldırmışsınız, geriye başka bir şey kalmamış ki...