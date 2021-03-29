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    'nin hacklenmesi, kullanıcıları endişelendirdi

    20 milyona yakın üyesi olan ’nin hacklenmesi, kullanıcıları endişelendirdi. Şirket, kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu, şifrelerin saklanmadığını açıkladı ancak yine de tedirgin olan üyelerden sosyal medyada şikayet yağdı.

    Şikayet sepeti!

    20 milyona yakın üyesi olan 'nin hacklenmesi, kullanıcıları endişelendirdi. Şirket, kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu, şifrelerin saklanmadığını açıkladı ancak yine de tedirgin olan üyelerden sosyal medyada şikayet yağdı:

    Müşterilerinizin bilgilerini koruyamıyorsanız, demek ki üyelik aşamasında daha az bilgi talep etmeniz gerekmekte.

    Türkiye'nin yarısının bilgilerini herkesle paylaştınız. Bravo...

    Neden o gün değil de 2 gün sonra açıklama yaptınız.

    Bizlerin mağduriyeti konusunda ne yapacaksınız?

    Tüm bilgilerimizi çaldırmışsınız, geriye başka bir şey kalmamış ki...

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    Haberler Ekonomi Yemeksepeti'nin hacklenmesi, kullanıcıları endişelendirdi