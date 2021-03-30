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    • 30.03.2021 11:36
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    : Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 Zirvesi'nde dünyaya "aşıya dil erişim" uyarısı

    haberine göre , 'nin Kovid-19 ve Kalkınma toplantısına bir gönderdi. Erdoğan, "Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır." şeklinde konuştu.

    Erdoğan'dan BM Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj

    , 'nin Kovid-19 ve Kalkınma toplantısına bir gönderdi.

    Başkan Erdoğan, "Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    Nüfusunun tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık adına endişe verici.

    Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır.

    Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz. Türkiye olarak bu mücadelede en baştan beri küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye gayret ettik. Bu anlayışla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM Kovid-19 Zirvesi'nde dünyaya "aşıya dil erişim" uyarısı