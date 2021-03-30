Düğünler iptal mi oldu? 3-4 Nisan düğünler ne olacak? Düğünler yasaklandı mı?

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelgeye göre, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek.