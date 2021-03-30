Düğünler iptal mi oldu? 3-4 Nisan düğünler ne olacak? Düğünler yasaklandı mı?

3-4 Nisan düğünler ne olacak? Düğünler iptal mi oldu? Düğünler yasaklandı mı? Düğünlerin ve nişanların durumunun ne olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile düğünlerin durumunun ne olacağı sorgulanıyor. İşte 3-4 Nisan düğünler iptal mi oldu sorusunun yanıtı!
DÜĞÜNLER İPTAL Mİ OLDU?
İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelgeye göre, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek.
Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.