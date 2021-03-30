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    • 30.03.2021 18:36
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    'de la suçlanınca intihar eden 21 yıllık polis memuru , 'da toprağa verildi

    'in ilçesinde la suçlandıktan sonra tabancayı başına dayayarak yaşamına son veren 21 yıllık polis memuru (46), memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi Fatma Gökkaya, "Herkes çok sevdiğini, çok candan olduğunu, böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini söylüyor. Ama genel bir bilgimiz de yok aslında. Soruşturma sonrasında, raporlardan bütün bunlardan sonra gerçeği öğreneceğiz" diye konuştu. Gözlüğünün çalındığını ileri süren Y. ise, soruşturma sebebiyle izne gönderildi.

    DHA
    İntihar eden polis memuru toprağa verildi

    Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., güneş gözlüğünün kaybolmasının ardından savcılığa giderek şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, H.Ö.Y.'nin kaybolan gözlüğü ile benzer gözlüğü bulunan polis memuru İsmail Zeybek'in ifadesi alınıp, evinde arama yapıldı. Zeybek, gözlüğün kendisine ait olduğunu faturayı göstererek kanıtladı. Serbest bırakılan Zeybek, olayın ardından evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

    Zeybek'in cenazesi, İzmir'de yapılan otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın merkeze bağlı Handırı köyüne getirildi. Zeybek için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene polis memurunun ailesi, yakınları ve köylüler katıldı. Zeybek'in cenazesi, cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

    "AĞABEYİM BÖYLE BİR SUÇLAMAYI KABUL ETMEZDİ"

    İzmir Çeşme'de hırsızlıkla suçlanması ardından yaşamına son veren polis memuru İsmail Zeybek'in kızkardeşi Fatma Gökkaya konuştu. Gökkaya, ağabeyinin ölüm haberini internetteki haberlerden öğrendiğini belirterek, "Okuduğumuzda şok olduk. Çok basit, çok saçma bir gözlük meselesi. Ağabeyim aldığı şeyin en iyisini alır. 'Bakayım' diye eline almış olabilir; ama kesinlikle çalma gibi bir şeye inanmıyoruz. Daha önce birbirleriyle olan baskı gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu gözlük olayının da son nokta olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

    "SORUŞTURMA SONUNDA GERÇEĞİ ÖĞRENECEĞİZ"

        Gökkaya, soruşturma sonucuna göre gerçeğin öğrenilebileceğini belirterek, "Herkes çok sevdiğini, çok candan olduğunu, böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini söylüyor. Ama genel bir bilgimiz de yok aslında. Soruşturma sonrasında, raporlardan bütün bunlardan sonra gerçeği öğreneceğiz bizde" diye konuştu.

        "SAYGIYLA HALLEDİLEBİLİRDİ"

        İsmail Zeybek'in mesleğini sevdiğini ve mutlu olduğunu aktaran Gökkaya "Son zamanlarda farklı bir şey yoktu kendisinde. Konuştuğumuzda, 'Çalışıyorum, işteyim' diyordu. Mutluydu Çeşme'de. İşini de seviyordu, mutluydu. Zaten hep polis olmak istiyordu. Çok barışıktı kendisiyle. Böyle bir suçlamayı da kabul edecek birisi değildi kendisi. Çok acı. 15 yaşındaki çocuklar yapmaz böyle bir şeyi. Bir komiserin bir polis memuruna ki onun yaşı çok küçükmüş, ağabeyim büyük; saygıyla, tatlılıkla halledilebilirdi; ama nasıl bir raddeye geldi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

        KAYIP GÖZLÜĞÜN SAHİBİ KOMİSER YARDIMCISI, İZNE GÖNDERİLDİ

        İsmail Zeybek'in (46) geçen yıl, içerisinde 10 bin TL olan cüzdan bulup, sahibine teslim ettiği ortaya çıktı. Gözlüğünün çalındığını ileri süren komiser yardımcısı Halil Özgür Y. ise, soruşturma nedeniyle izne çıkarıldı.

        İddiaya göre, Çeşme ilçesi Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., 26 Mart Cuma günü, güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, aynı binada hizmet veren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde sivil mukayyit olarak görev yapan 21 yıllık polis İsmail Zeybek hakkında suç duyurusunda bulundu. Komiser yardımcısının, benzer modelde güneş gözlüğü bulunan Zeybek'i suçladığı şikayetinin ardından savcılık, soruşturmada, 'tarafsız olunması' açısından jandarmayı görevlendirdi.

        Jandarma, komiser yardımcısı Halil Özgür Y. ve polis memuru İsmail Zeybek'in ifadelerini aldı. Ardından da Zeybek'in evi ile görev yerinde arama yaptı. Aramalarda evde bulunan bir gözlük delil olarak alındı. Zeybek, faturasını göstererek gözlüğü satın aldığını ispatladı. Komiser yardımcısı Halil Özgür Y. de bulunan gözlüğün, kendi gözlüğü olmadığını söyledi.

        GÖZLÜK KARAKOLUN ÇAY OCAĞINDA BULUNDU İDDİASI

        Soruşturma sürerken, polis memuru İsmail Zeybek, önceki gece, yalnız yaşadığı evinde beylik tabancasını başına dayayıp ateşleyerek, intihar etti. Gözlüğü çaldığı iddialarını gururuna yediremediği için intihar ettiği öne sürülen Zeybek, memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Öte yandan söz konusu gözlüğün polis merkezinin çay ocağında bulunduğu, ancak polis merkezinde çay ocağı bulunmadığı bildirildi.

        SORUŞTURMA İÇİN İKİ MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayın ardından yapılan açıklamada ise, "Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir" denildi.

        POLİS MEMURU ÖRNEK ALINACAK BİRİYDİ

        Meslektaşları, intihar eden polis memuru İsmail Zeybek için, "Polis olarak örnek alınacak biriydi. Çeşme sahilde içerisinde 10 bin lira olan cüzdan buldu. Sahibini bularak, teslim etmişti. Asla paraya tenezzül etmezdi" dediler.

        ÇEŞME'DE GEÇEN YILDA BİR POLİS MEMURU İNTİHAR ETMİŞTİ

        Çeşme'de 15 Ocak 2020 tarihinde de bir polis memuru intihar etmişti. İddiaya göre, İzmir Çeşme'de 2019 yılı Mayıs ayında dilencilere yönelik bir operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan 315 TL'ye savcılık talimatıyla el konuldu. 2.5 yıllık polis memuru Muhammed Emin Kaya ise o gün, izinli olmasına rağmen yardım etmek amacıyla sivil kıyafetleriyle polis merkezine geldi. Masanın üzerinde bulunan delil poşetindeki 315 TL'yi, karakola giden-gelen çok sayıda kişinin olması, karakolda çelik kasa veya kilitli bir dolap bulunmaması nedeniyle, kaybolmaması amacıyla cebine koydu. Ancak parayı, eve giderken cebinde unuttu. Paranın sahibi vatandaş, polis merkezine gelince olay, duyuldu. Bunun üzerine idari soruşturma başlatılarak, Kaya açığa alındı. Polis memuru, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 'zimmet' suçundan beraat ederken, hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası aldı. 13 Aralık 2019'da göreve iade edilen Kaya, bir süre sonra arkadaşları tarafından dışlandığı gerekçesiyle intihar etti.

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        Haberler Güncel İzmir'de hırsızlıkla suçlanınca intihar eden 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek, Çankırı'da toprağa verildi