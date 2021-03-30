Dün akşamki Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artması yeni haritanın kırmızıya bürünmesine neden oldu. Ülkenin yaklaşık %80'ininin 58 ilin kırmızı renkte yani yüksek riskte yer alması göz önünde bulundurularak alınan yeni kısıtlamalar açıklandı. Peki güncel haritaya göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renk kodları ve güncel İçişleri Bakanlığı genelgesini haberimizde bulabilirsiniz.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Şırnak
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DURUM
Daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenerek, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatlerinde tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına devam edileceği belirtilen genelgede, şu bilgiler verildi:
"Hafta sonlarında, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.