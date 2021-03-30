Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2021 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2021 18:47
    ABONE OL

    Instagram çöktü mü, ? Instagram, ? Çözümü…

    Gündemde binlerce kişi Instagram çöktü mü, ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal media uygulamasında hesabına girmeye çalışan kullanıcılar “Instagram durduruldu” hatası alıyor. Arama motoru devi Google’da da aynı sorun yaşanıyor. Peki Instagram, ? Çözümü var mı? işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

    Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram, Google durduruldu hatası nedir? Çözümü var mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Instagram hesabına ulaşmaya çalışırken durduruldu hatasından dolayı gündemde sıklıkla sorunun neden kaynaklandığını ve nasıl çözüldüğünü araştırmaya başladı. Android telefon kullanıcıları Google'da da aynı sorunla karşılaşınca sorunu çözmek için nelerin yapılması gerektiğini merak eder oldu. Google play hizmetleri durduruldu gibi Instagram ile ilgili sorunların da detaylarını haberimizde derledik.

    INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Instagram'a girmek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi server'larında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

    INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

    Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

    Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.

    Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

    Tekrar Instagram'ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.

    Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;

    Instagram'ı tamamen kapatalım.

    Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

    Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.

        ANDROİD UYGULAMA DURDURDU HATASI ÇÖZÜMÜ!

        Android yüklü telefonlarda uygulamaların kendi kendine donması kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Özellikle Twitter, Gmail ve Instagram'ın mobil uygulaması gibi çeşitli uygulamalarda sorun yaşanıyor. İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz:

        Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.

        İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

        Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin. Android System Webview'ı bulup açın. Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz. Uygulamayı devre dışı bırakın.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram, Google durduruldu hatası nedir? Çözümü…