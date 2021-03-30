Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram, Google durduruldu hatası nedir? Çözümü var mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Instagram hesabına ulaşmaya çalışırken durduruldu hatasından dolayı gündemde sıklıkla sorunun neden kaynaklandığını ve nasıl çözüldüğünü araştırmaya başladı. Android telefon kullanıcıları Google'da da aynı sorunla karşılaşınca sorunu çözmek için nelerin yapılması gerektiğini merak eder oldu. Google play hizmetleri durduruldu gibi Instagram ile ilgili sorunların da detaylarını haberimizde derledik.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'a girmek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi server'larında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ
Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.
Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.
Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.
Tekrar Instagram'ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.
Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;
Instagram'ı tamamen kapatalım.
Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.
Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.