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    • 30.03.2021 07:25
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    SON DAKİKA: Polisi ölüme götüren iftira! Bakanlık soruşturma başlattı

    ’de, komiser yardımcısının güneş gözlüğünü çaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan 21 yıllık polis İsmail Zeybek, canına kıydı. Gözlük, karakolun çay ocağından çıktı. İçişleri Bakanlığı Zeybek'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    Polisi ölüme götüren iftira

    Çeşme'de henüz asaleten atanması yapılmayan komiser yardımcısı Halil Ö.Y.'nin güneş gözlüğünün çalındığı iddiasıyla açılan soruşturmada iftiraya uğrayan 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek intihar etti. İddiaya göre; polis merkezindeki kamera görüntülerini inceleyen Halil Ö.Y., gözlüğü Zeybek'in aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Merkezdeki memurların ifadesi alındı. Hırsızlık şüphesiyle ifade veren şüpheli Zeybek'in evinde ve büroda arama yapıldı. Ancak gözlük bulunamadı. Zeybek bu durumu gururuna yediremeyip, serbest kaldıktan sonra gittiği evinde kafasına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.


    BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR ETMİŞTİ
    Sabah'ın haberine göre, Zeybek'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından 'a kaldırıldı. Olay nedeniyle polise mobbing uyguladığı iddia edilen komiser yardımcısı tepki çekti. İddiaya göre; çalındı sanılan gözlük ise karakolun çay ocağında bulundu. Daha önce de polis memuru 15 Ocak 2020'de Çeşme'de dilencinin üzerinden çıkan 315 lirayı cebinde unutması nedeniyle, hırsızlık suçlamasıyla karşılaştığı için beylik tabancasıyla intihar etmişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Polisi ölüme götüren iftira! Bakanlık soruşturma başlattı