SON DAKİKA: Polisi ölüme götüren iftira! Bakanlık soruşturma başlattı

İzmir Çeşme'de henüz asaleten atanması yapılmayan komiser yardımcısı Halil Ö.Y.'nin güneş gözlüğünün çalındığı iddiasıyla açılan soruşturmada iftiraya uğrayan 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek intihar etti. İddiaya göre; polis merkezindeki kamera görüntülerini inceleyen Halil Ö.Y., gözlüğü Zeybek'in aldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Merkezdeki memurların ifadesi alındı. Hırsızlık şüphesiyle ifade veren şüpheli Zeybek'in evinde ve büroda arama yapıldı. Ancak gözlük bulunamadı. Zeybek bu durumu gururuna yediremeyip, serbest kaldıktan sonra gittiği evinde kafasına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.



BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR ETMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre, Zeybek'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp'a kaldırıldı. Olay nedeniyle polise mobbing uyguladığı iddia edilen komiser yardımcısı tepki çekti. İddiaya göre; çalındı sanılan gözlük ise karakolun çay ocağında bulundu. Daha önce de polis memuru Muhammed Emin Kaya 15 Ocak 2020'de Çeşme'de dilencinin üzerinden çıkan 315 lirayı cebinde unutması nedeniyle, hırsızlık suçlamasıyla karşılaştığı için beylik tabancasıyla intihar etmişti.

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