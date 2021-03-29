



Melih Altınok'un yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Şehir merkezinde gördüğüm herkesin ağzında maske vardı. Diğer Mavi Vatan illerinde yaptığım gibi burada da kimi görsem, vaka sayılarının neredeyse sıfırlanmasının sebebini sordum.

Heybetli Cudi Dağı'nın manzarasında bir yandan güneşlenip bir yandan sohbet ettiğimiz şehrin ileri gelenlerinden Kamil Birlik, "Sırrımız devletimizin kurallarına uymak" diyor. Kamil Amca evde bile maske, mesafe kuralına uyuyormuş.