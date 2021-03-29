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    • 29.03.2021 22:42
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    risk haritasında tek mavi il ! Melih Altınok bu başarının sırrını köşesine taşımıştı...

    Başkan 'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı risk haritasının 'mavi' rengine sahip tek ilin olduğu görüldü. Peki, Şırnak'ın başarı sırrı ne? SABAH Gazetesi Yazarı Melih Altınok, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "Mavi Vatan'ımızın sınır illerinden Şırnak" başlıklı köşe yazısında, Şırnak'ın başarısının sırrını paylaştı.

    Tek mavi il Şırnak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla koronavirüs risk haritasını belirlendi.



    Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin 58 şehri kırmızı, 12 il turuncu, 10 il sarı olurken, tek mavi renk ise Şırnak oldu.

    SABAH Gazetesi Yazarı Melih Altınok, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "Mavi Vatan'ımızın sınır illerinden Şırnak" başlıklı köşe yazısında, Şırnak'ın başarısının sırrını paylaşmıştı.



    Melih Altınok'a konuşan, şehrin ileri gelenlerinden Kamil Birlik, "Sırrımız devletimizin kurallarına uymak" derken, Şırnaklılar genel olarak şehrin temiz havasının, otlu peynirin ve balın bu olumlu tabloda etkili olduğuna dikkat çekti.



        Melih Altınok'un yazısının ilgili kısmı şöyle:

        "Şehir merkezinde gördüğüm herkesin ağzında maske vardı. Diğer Mavi Vatan illerinde yaptığım gibi burada da kimi görsem, vaka sayılarının neredeyse sıfırlanmasının sebebini sordum.

        Heybetli Cudi Dağı'nın manzarasında bir yandan güneşlenip bir yandan sohbet ettiğimiz şehrin ileri gelenlerinden Kamil Birlik, "Sırrımız devletimizin kurallarına uymak" diyor. Kamil Amca evde bile maske, mesafe kuralına uyuyormuş.



        Ama genel olarak Şırnaklılardan duyduğum, şehrin tertemiz havasının, doğal gıdalar tüketmelerinin, özellikle otlu peynirin ve balın bu olumlu tabloda etkili olduğu.

        Sınırda bulunması nedeniyle koronavirüsün ilk görüldüğü yerlerden biri olan Şırnak, tespit edilen vakaların izole edilmesi sürecini de başarıyla gerçekleştirmiş.



        Koca bir kentin sıfırdan inşası gibi zor bir yükü omuzlayan Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı da ziyaret ettim. Koronayı da atlatan başkan çok iyi görünüyordu. Pandemi sürecini valilikle koordineli olarak sorunsuz idare ettiklerini anlattı.



            2019 seçimlerinde yüzde 62 gibi rekor bir oyla seçilen Mehmet Bey, kentin imar edilmesi için daha işlerinin olduğunu söylüyor. Tüm Türkiye'den, Mavi Vatan'ın sınırındaki Şırnak'ın yeniden inşasına en azından moral desteği vermelerini istiyor.



            Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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