Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla koronavirüs risk haritasını belirlendi.
Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin 58 şehri kırmızı, 12 il turuncu, 10 il sarı olurken, tek mavi renk ise Şırnak oldu.
SABAH Gazetesi Yazarı Melih Altınok, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "Mavi Vatan'ımızın sınır illerinden Şırnak" başlıklı köşe yazısında, Şırnak'ın başarısının sırrını paylaşmıştı.
Melih Altınok'a konuşan, şehrin ileri gelenlerinden Kamil Birlik, "Sırrımız devletimizin kurallarına uymak" derken, Şırnaklılar genel olarak şehrin temiz havasının, otlu peynirin ve balın bu olumlu tabloda etkili olduğuna dikkat çekti.