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    • 29.03.2021 22:10
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik temaslar! Hindistan, Afganistan ve Azerbaycan...

    Dışişleri Bakanı peş peşe kritik temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Afganistan Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Tacikistan'da ayrı ayrı bir araya geldi.

    Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik temaslar

    Dışişleri Bakanı , Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Afganistan Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Tacikistan'da ayrı ayrı görüştü.

    İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi- Süreci 9. Bakanlar Konferansı için Tacikistan'da bulunan Çavuşoğlu, burada bazı mevkidaşlarıyla görüştü.

    Çavuşoğlu, Twitter'dan, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere ilişkilerimizi geliştireceğiz." mesajını paylaştı.

    Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar'la da Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdiklerini ve İstanbul'da düzenlenecek toplantının hazırlıklarını görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, "Afganistan için barış ve istikrar çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatin 1 Nisan'da başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Güçlü iş birliğimiz her alanda devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik temaslar! Hindistan, Afganistan ve Azerbaycan...