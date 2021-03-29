Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e hakkında yürütülen idari soruşturma çerçevesinde savunma yapması için adresine tebligatta bulunuldu. İfadesinin alınmasının ardından Gündüz'ün meslekten ihraç edilip edilmemesi belli olacak.

HAKİMDEN TUHAF ISRAR

Twıtter'da hakarete uğrayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mağdur olduğu davada ilginç bir olay yaşandı. Hakaret nedeniyle Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Hâkim Murat Akyol, Ankara Adliyesi'ne talimat yazıp Bahçeli'nin mahkemeye gelip beyanda bulunmasını, gelmezse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasını istedi. Talimat yazısını gören Ankara Hâkimi Kaya Burak Dumlu ise yazıyı garipseyip Bahçeli'nin bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili olduğunu kaydederek evrakın yeniden değerlendirilmesini istedi. Akyol bu yazıya daha sert bir cevap vererek Bahçeli'ye davetiye çıkarılmasını istedi. Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi ise bu yazıya karşılık Bahçeli'nin beyanının alınması konusunda ısrar etti. Yazıda hâkim, "Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür" dedi. Gelişmeyi değerlendiren Avukat Dr. Rezan Epözdemir, milletvekillerinin müşteki sıfatıyla haiz olduğu dosyalarda teamülde davet yapılmadığını belirterek, "Beyan gerekiyorsa avukatı marifetiyle alınmalı. Böylesi daha uygun olur" ifadelerine yer verdi.