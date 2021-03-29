Bazı çeteler ise hiç ödeme yapmıyor. 'İkramiye' diye adlandırılan paradan alamayan oyuncular, yasadışı bahis oynamaktan 8-35 bin arası ceza ödeyeceğinden şikâyetçi olmaya yanaşmıyor. Bahis merkezlerinde yaş ortalaması oldukça düşük. Parası olmayan kişilere kredi açılıp borçlanmaları sağlanıyor. Senet imzalatılıyor. Bu şekilde evini, arabasını satanlar hatta yuvası yıkılanlar var. MASAK raporlarına göre yılda 50 milyar liranın döndüğü bahis merkezleri 7/24 süresince kameralarla izleniyor. Yasa dışı bahis çeteleri vatandaşları batağa sürüklüyor. Yuvaları yıkılma noktasına getiriyor.