



YURT DIŞINA GİTMESEM BENİ İÇERİ ALACAKLARDI BELKİ DE ÖLDÜRECEKLERDİ



Yurt dışına giderken neler hissettiniz?

Ülkeme döneceğimi biliyordum. Türkiye'de hiçbir şey milletin iradesinden daha güçlü değildir. FETÖ'nün başarısız olacağını biliyordum. Çok sinsi bir yapılanma. Beni ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargıladılar. Yurt dışına gitmesem içeri alacaklardı, belki de öldüreceklerdi. Onlara boyun eğmedim. Yeri gelmişken buradan SABAH yazarı Hıncal Uluç'u da anmak isterim. Hıncal, askerlik arkadaşım. Kardeşim gibidir. Ben en ağır suçlamalarla yargılanırken beni savunan, benim lehime yazılar yazan tek insan. Onun desteğini asla unutmam. Yurt dışına gittikten bir süre sonra FETÖ'nün işadamlarından biri benimle görüşmek için Almanya'ya geldi. Bana "FETÖ'ye gittim ve seni affettirdim. Kızımı senin üniversitenin yönetimine al, seni bir hafta içinde geri döndüreceğiz Türkiye'ye" diye teklifte bulundu. Ben de "Nasıl yapacaksınız?" dedim. O da "Yargı, polis, asker bizim elimizde, bir hafta içinde rahat şekilde Türkiye'ye dönebilirsin" dedi. Ben de "Eğer FETÖ gibi bir gerizekalı ülkemin yargısına, polisine, askerine hükmediyorsa, kemiklerimin bile Türkiye'ye gitmesini istemem" dedim. Utanmadan devlete paralel bir yapılanma kuracaksın, devlet kurumlarının içine sızacaksın, ben de sizinle işbirliği yapacağım. Asla böyle bir şeyi kabul edemezdim. O şekilde ülkeme döneceğime, Almanya'da ölüp, orada gömülmeye razıydım. Devlet ortak kabul etmez, devleti sadece milletin seçtiği kişiler yönetir. Emperyalistlerin maşası bugün FETÖ olur, yarın METÖ. Böyle örgütlere karşı çok dikkatli olmalıyız. Bunlarla kim işbirliği yaparsa bana göre haindir.



İSTANBUL'DAKİ GÖKDELENLERDEN RAHATSIZIM AMA BU İŞİ BEN BAŞLATTIM



İstanbul'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz. Başkanlık yaptığınız döneme dair neler söylemek istersiniz?

Belediye başkanı olma gibi bir hedefim yoktu. ANAP'ın kurucu üyesiydim. İstanbul İl Başkanlığı yaptım bir süre, sonrasında ben belediye başkan adayı olarak Hüsnü Özyeğin'in gösterilmesini istemiştim. Turgut Özal kabul etmedi. Onun adayını da ben istemeyince, Özal benim aday olmamı istedi. Ben de Özal'ı kırmamak ve İstanbul'u çok sevdiğim için aday oldum. İstanbul köy gibiydi. Çok büyük sorunlar vardı. Ben makro sorunlarla ilgilenmek istiyordum, ilçe belediyelerinin de vatandaşla daha yakından ilgilenebilmesi için yeni modele ihtiyaç vardı. Ben de Özal'a 'büyükşehir modelini' teklif ettim. O da bunu benim hazırlamamı istedi, iki günde hazırladım ve daha sonra yasalaştı. Yüzde 65 oranında susuz ve yüzde 100 oranında kanalizasyonsuz İstanbul'a belediye başkanı oldum. İlk işim su sorununu ve altyapı sorununu çözmek oldu. İstanbul benim için bir aşk. Bu şehrin her şeyini, iyi yönlerini de, sorunlarını da seviyorum. Başkan olduğum süre boyunca çok emek verdim, çok da ölüm tehdidi aldım. Şimdi İstanbul'da en çok rahatsız olduğum konulardan biri gökdelenler. Estetik açıdan güzel durmuyor. İtiraf edeyim; İstanbul'da gökdelen dikme işini ilk ben başlattım. Benim dönemimde üç gökdelen dikildi, işin buralara geleceğini düşünmemiştim. Dünyanın her yerinde merkezi yerlere gökdelenler dikilir ama İstanbul'da çok fazla. Ama Süzer Plaza'nın son şeklindeki ne imar planında, ne de ruhsatında benim imzam var.