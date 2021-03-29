"HİÇBİR TOPLANTIDA CUMHURİYET GAZETESİNİN YAZDIĞI GİBİ BİR DİYALOG OLMADI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bakanlıklar, başkanlıklar, ofisler ve diğer kurumlarla yakın ilişki ve iş birliği içinde olduğunu anlatan Eker, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızın 'devletin söylem birliğini tesis etmek', 'kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve yürütmek' fonksiyonları doğrultusunda, en önemli paydaşlarımızdan biri olan basın ve halkla ilişkiler müşavirlerimizle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un başkanlığında bir araya gelinen toplantılarda, Türkiye'nin iletişim stratejisi ve uygulamaları üzerine fikir teatisinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılar dışında da karşılıklı istişare ve eş güdüm içerisinde etkin koordinasyon mekanizmaları işletilmektedir. Ancak hiçbir toplantıda Cumhuriyet gazetesinin yazdığı gibi bir diyalog kesinlikle gerçekleşmemiştir."