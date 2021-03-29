Yalan ve algı haberleriyle bilinen Cumhuriyet Gazetesi yine asılsız bir haberle gündeme geldi.
Gazetenin, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bakanlık basın müşavirleri arasında geçtiğini iddia ettiği hayal mahsulü diyaloglardan oluşan" yalan haberine ilişkin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.
İBRETLİK BİR YALAN HABERE İMZA ATTILAR
Mücahid Eker, açıklamasında, Cumhuriyet gazetesinin en temel gazetecilik ilkelerini hiçe sayan habercilik anlayışıyla bugün ibretlik bir yalan habere daha imza attığını ifade etti.
Eker, "bir toplantıda, bakanlık basın müşavirlerinin de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi makamlarının başına 'başkanlık' eklenmesini istediği, Fahrettin Altun'un ise bu isteğe kızıp olumlu bakmadığı" şeklinde tamamen uydurma ve hayal mahsulü bir senaryoyu maalesef okurlarına haber diye sunan Cumhuriyet gazetesinin, gerçek dışı diyaloglar üzerinden "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 'başkanlık' özlemi bitmiyor" tezviratına yer verdiğini aktardı.