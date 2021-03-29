PKK'ya kol kanat geren açıklamalarıyla bilinen İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Twitter'dan bir video paylaşarak "balyalar halinde euroların sahibinin AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve aynı zamanda danışmanı olan Ömer Işık ile Mesut Öztunç'a ait olduğunu" öne sürdü.



Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef alarak "Aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir" dedi.







YANIT GECİKMEDİ

Ahmet Şık'ın algı operasyonuna yanıt İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan geldi.



Çataklı, sosyal medya hesabından Ahmet Şık'a şu ifadelerle yanıt verdi:



HDP'den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; Türk Polisi 8 Ocak'ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu... PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın...

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