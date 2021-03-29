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    • 29.03.2021 11:03
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    İçişleri Bakanlığından terör sempatizanı vekil 'a tokat gibi yanıt: PKK’nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak; "Süleyman Soylu, görüntülerdeki balyalar hâlindeki paraların nereye gittiğini araştırabilir" diyen 'a yanıt verdi. Çataklı, "’den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; i 8 Ocak’ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu... PKK’nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın..." dedi.

    Ahmet Şık'a tokat gibi yanıt

    PKK'ya kol kanat geren açıklamalarıyla bilinen Milletvekili , Twitter'dan bir video paylaşarak "balyalar halinde euroların sahibinin AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve aynı zamanda danışmanı olan Ömer Işık ile Mesut Öztunç'a ait olduğunu" öne sürdü.

    Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef alarak "Aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir" dedi.



    YANIT GECİKMEDİ
    Ahmet Şık'ın algı operasyonuna yanıt İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü 'dan geldi.

    Çataklı, sosyal medya hesabından Ahmet Şık'a şu ifadelerle yanıt verdi:

    HDP'den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; Türk Polisi 8 Ocak'ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu... PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın...
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