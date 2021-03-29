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    • 29.03.2021 11:07
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    ? Tam kapanma iddiaları sonrası yüz yüze eğitim ?

    ? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma iddialarının sosyal medya gündemine oturmasının ardından yüz yüze eğitimde de sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs vaka sayılarında hızla yaşanan artış sebebiyle tam kapanma gündeme gelen konulardan birisi oldu. Peki, okullar kapanacak mı? İşte konuyla ilgili son bilgiler...

    takvim.com.tr
    Okullar kapanacak mı? Tam kapanma iddiaları sonrası yüz yüze eğitim sınavlar iptal mi olacak?

    Sınavlar iptal mi olacak? Yüz yüze eğitimde okullar kapanacak mı? 21 günlük tam kapanma iddiaları sosyal medyada son günlerin sıkça dillendirilen konuların başında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayısındaki artış sebebiyle Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma olacağı iddia ediliyor. Bu durumda okulların akıbeti de merak konusu oldu. Zira ortaokul ve lise öğrencileri önümüzdeki günlerde sınava girecek. Peki okullar kapanacak mı? Sınavlar iptal mi olacak?

    OKULLAR KAPANACAK MI?

    Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Okulların kapanacağına yönelik yapılan paylaşımlar şu an için sadece iddialardan ibaret.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

    MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

        ERTELENEN SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        LİSE

        MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB),liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu..

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

        ORTAOKUL

        Milli Eğitim Bakanlığı , "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.

        Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.
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        Haberler Güncel Okullar kapanacak mı? Tam kapanma iddiaları sonrası yüz yüze eğitim sınavlar iptal mi olacak?