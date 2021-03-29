Okullar kapanacak mı? Tam kapanma iddiaları sonrası yüz yüze eğitim sınavlar iptal mi olacak?

Sınavlar iptal mi olacak? Yüz yüze eğitimde okullar kapanacak mı? 21 günlük tam kapanma iddiaları sosyal medyada son günlerin sıkça dillendirilen konuların başında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayısındaki artış sebebiyle Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma olacağı iddia ediliyor. Bu durumda okulların akıbeti de merak konusu oldu. Zira ortaokul ve lise öğrencileri önümüzdeki günlerde sınava girecek. Peki okullar kapanacak mı? Sınavlar iptal mi olacak?
OKULLAR KAPANACAK MI?
Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Okulların kapanacağına yönelik yapılan paylaşımlar şu an için sadece iddialardan ibaret.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.