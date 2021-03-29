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    • 29.03.2021 13:27
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    İçişleri Bakanı 'nun dayısı Samsun'da toprağa verildi

    İçişleri Bakanı 'nun 79 yaşında hayata gözlerini yuman dayısı Selami Reis'in cenaze töreni Samsun'da düzenlendi. Reis ardından burada toprağa verildi.

    Bakan Soylu'nun dayısı Samsun'da toprağa verildi

    İçişleri Bakanı 'nun 79 yaşında yaşamını yitiren dayısı Selami Reis'in cenazesi, Samsun'da toprağa verildi.

    Selami Reis'in hastaneden alınan cenazesi, Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.

    Cenaze, daha sonra İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın, Alireisoğlu Kabristanlığı'nda kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.

    İçişleri Bakanı Soylu ve Reis'in yakınlarının yanı sıra cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

    Bafra ilçesinde yaşayan Selami Reis, bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede dün hayatını kaybetmişti.

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