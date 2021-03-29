Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi!

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,87 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile ulaştırma oldu.