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    • 28.03.2021 14:57
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    İçişleri Bakanı 'nun acı günü

    Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden İçişleri Bakanı , bu kez de dayısını kaybetti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Soylu'nun dayısının vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü

    İçişleri Bakanı 'nun dayısı hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bakan Soylu'nun dayısının vefat ettiğini bu sözlerle duyurdu: ''Değerli kardeşim İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun dayısı İsmail Reis beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.''

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da, "İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun, Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, Sn. Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı Cennet olsun." ifadelerine yer verdi

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