Gözler Kabine'de! Korona risk haritası nasıl olacak? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller değişti mi?

Korona risk haritası merakla bekleniyor. Korona risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde vaka sayılarına göre değişiklik yaşanması bekleniyor. Risk durumunun değişmesiyle birlikte bazı illerdeki yasaklar kaldırılacak veya esnetilecek. Peki, 29 Mart korona risk haritası nasıl oldu? İşte en riskli iller listesi!
KORONA RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki Kabine toplantısı sonarası, salgındaki son tabloya göre alınan kararları açıklamıştı. İllerin renginin değişip değişmeyeceği, kısıtlamalarla ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı bugün belli olacak.
SON HARİTA NASILDI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi.
Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vakanın başını çeken Samsun'da oran 508,97 oldu.