Borsadaki anlık gelişmeleri dakika dakika takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,58 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 1.385,74 puana yükseldi. Peki, borsa düştü mü, yükseldi mi? 29 Mart Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum nedir? İşte son gelişmeler...
BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 artışla 1.385,74 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,58 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 1.385,74 puana yükseldi.