Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.03.2021 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 10:25
    ABONE OL

    düştü mü, yükseldi mi? 29 Mart Pazartesi ve son durum!

    ve endeksinde son durum merakla bekleniyor. daki gelişmeleri yakından takip edenler sabahtan itibaren açılış saatlerindeki durumu araştırılıyor. Geçen hafta cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,88 değer kaybederek günü 1.382,15 puandan tamamlamıştı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 22,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, bugün borsa düştü mü, yükseldi mi? İşte 29 Mart Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Borsadaki anlık gelişmeleri dakika dakika takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,58 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 1.385,74 puana yükseldi. Peki, borsa düştü mü, yükseldi mi? 29 Mart Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum nedir? İşte son gelişmeler...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 artışla 1.385,74 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,58 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 1.385,74 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

        Geçen hafta dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,88 düşüşle 1.382,15 puandan tamamladı.

        Analistler, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındığını belirterek, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, döviz kurları ile tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ve bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışların alımların güçlenmesini sağlayabileceğini, 1.340 puanın ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Borsa düştü mü, yükseldi mi? 29 Mart Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum!