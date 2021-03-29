



"UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

"6 aydır uyuşturucu tedavisi görüyorum. Beşiktaş Belediyesi'nde çalışıyorum. Evliyim ve bir çocuğum var. Ben o gün içici olduğunu düşündüğüm kişiye kendim için aldığım maddenin yarısını vererek paylaştım. Olay bundan ibarettir."



Sabah'ın haberine göre Beykoz Sulh Ceza Hakimliği; Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan S.A.'nın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.