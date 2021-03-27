SON DAKİKA: İşte CHP ve HDP'lilerin uyuşturucu skandalları

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak görev yapan R.K, ön camında belediye görev kartı bulunan otomobille İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu taşırken gözaltına alındı. Başta 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla 19 ayrı suç kaydı bulunan R.K. ile 3 kişi daha gözaltına alındı.