SON DAKİKA: İşte CHP ve HDP'lilerin uyuşturucu skandalları
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'nin üyelerinin karıştıkları uyuşturucu skandalları deşifre oldu. İfşa olan isimler arasında evinden yüklü miktarda uyuşturucu çıkan da var uzun süredir kullanıcı olan da. İşte CHP ve HDP'nin uyuşturucu ifşaları...
Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin Yapı Denetim biriminde çalışan üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bir belediye çalışanının evinden uyuşturucu madde çıkması dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak görev yapan R.K, ön camında belediye görev kartı bulunan otomobille İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu taşırken gözaltına alındı. Başta 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla 19 ayrı suç kaydı bulunan R.K. ile 3 kişi daha gözaltına alındı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve uyuşturucu geliri aklanmasına yönelik 67 kişinin gözaltına alındığı 'Bataklık' operasyonun Gaziantep ayağında önemli gelişmeler oldu. Gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Y.K.'nin eşi O.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. CHP'li eski meclis üyesi İ.A.'nın oğlu ve kardeşi ise ceza evine gönderildi.