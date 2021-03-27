Bugünkü
Takvim

SON DAKİKA: İşte CHP ve HDP'lilerin uyuşturucu skandalları

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'nin üyelerinin karıştıkları uyuşturucu skandalları deşifre oldu. İfşa olan isimler arasında evinden yüklü miktarda uyuşturucu çıkan da var uzun süredir kullanıcı olan da. İşte CHP ve HDP'nin uyuşturucu ifşaları...

27.03.2021 13:56 - Son Güncelleme: 27.03.2021 13:56
SON DAKİKA: İşte CHP ve HDP'lilerin uyuşturucu skandalları

Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyenin Yapı Denetim biriminde çalışan üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan bir belediye çalışanının evinden uyuşturucu madde çıkması dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İşte CHP ve HDP'lilerin uyuşturucu skandalları

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belko Ankara Kömür ve İhtiyaç Maddeleri şirketinde şef olarak görev yapan R.K, ön camında belediye görev kartı bulunan otomobille İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu taşırken gözaltına alındı. Başta 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla 19 ayrı suç kaydı bulunan R.K. ile 3 kişi daha gözaltına alındı.

SON DAKİKA: İşte CHP ve HDP'lilerin uyuşturucu skandalları

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve uyuşturucu geliri aklanmasına yönelik 67 kişinin gözaltına alındığı 'Bataklık' operasyonun Gaziantep ayağında önemli gelişmeler oldu. Gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Y.K.'nin eşi O.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. CHP'li eski meclis üyesi İ.A.'nın oğlu ve kardeşi ise ceza evine gönderildi.

SON DAKİKA: İşte CHP ve HDP'lilerin uyuşturucu skandalları

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı M.C.T. (24) uyuşturucu madde bulundurma ve satma iddiasıyla yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.C.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA: İşte CHP ve HDP'lilerin uyuşturucu skandalları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kocasinan İlçe Teşkilatı'na yapılan saldırının ardından tutuklanan ve 7 yıldan beri CHP üyesi olduğu belirlenen Özgür Terazi'nin (29) olay öncesi parkta metanfetamin adlı uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.