Konya'da esnaf gibi eylem yapan troller CHP üyeleri çıktı





BU DEFA ESNAF KILIĞINDA

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan vaka risk oranı haritasına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı kategoride yer alan Konya'da, restoran ve kafelerde paket servis ya da 'gel al' hizmeti devam ediyor. Lokanta ve kafe sahipleri olduklarını ileri süren bir grup ise önceki gün Meram ilçesindeki parkta bir araya gelerek tedbirler kapsamında işyerlerini açmak istediklerini söylemişti.



Grup adına açıklama yapan kişinin 2014 yılında o dönem 16 yaşındayken yaptığı açıklama sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Emin Altunses olduğu ortaya çıktı.