NASIL DOLANDIRDI?

Sosyal medya oyunu FarmVille'den esinlenen ÇiftlikBank'ta, oyuncular dijital ödeme sistemlerini kullanıp farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alıyordu. Yatırımcılar, yem ve depo masrafı da yapıyordu. Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu. Sisteme ilk girenlere yüzde 100'e yakın kar dağıtıldı. Bunu gören çok sayıda yatırımcı da akın etti. Ancak bir süre sonra Mehmet Aydın ve ortakları, dolandırdıkları paralarla sırra kadem bastı. Dava dosyasına göre sisteme 132 bin 222 kişi katılarak 'yatırım' yaptı. Sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden soruşturmaların başladığı 2018'in Mart ayına kadar toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplandı. Katılımcılara bu süreçte 687 milyon 838 bin lira geri ödeme yapıldı. 128 milyon lira ise şirkete sermaye olarak aktarıldı. Sistem katılımcılara bu süreçte 2 milyar 971 bin lira ödeme yapılmasını öngörüyordu.

ÇALINTI PARAYLA LÜKS HAYAT

Kimi zaman eski eşi Sıla Aydın'la yatlarda, kimi zaman pahalı otomobillerde görüntülenen 'Tosun' dolandırdığı paralarla süper lüks bir hayat yaşıyor.