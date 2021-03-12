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    • 12.03.2021 10:15
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    'nin " kadın" kurgusu ifşa oldu! "Evine ekmek alamıyor" denilen kadın alkol sefasında

    'nin ve karalama üzerine kurulu siyaseti ifşa olmaya devam ediyor. Partinin "" olarak kürsüye çıkarttığı ve evine ekmek alamadığı söylenen kadının alkol sofralarında çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan görüntüler, CHP'nin kurgu oyununu bir kez daha gözler önüne serdi.

    CHP'nin yoksul emekli kadın kurgusu ifşa oldu!

    Dünya çapında kabul gören birçok otorite kurum Türkiye'nin büyüme beklentilerini birbiri ardına revize ederken ve pandemi döneminde yaşanan büyümeyi parmakla gösterirken muhalefet algı çalışmalarından geri durmadı.

    Ana muhalefet partisi , büyüme rakamlarına rağmen sistematik olarak insanlara ekonomi üzerinden lar pompalamaya devam etti.

    CHP'NİN "YOKSUL EMEKLİ" YALANI ELİNDE PATLADI
    CHP, bu konudaki tavrını bir üst seviyeye çıkardı ve genel merkez binasında bir kurguya imza attı. Genel Başkan 'nun yardımcılarının da yer aldığı kurgu kapsamında; kürsüde konuşturulan emekli kadın, yoksulluk yaşadığını evine ekmek ve süt alamadığını söyledi.

    GERÇEK O FOTOĞRAFLARLA ORTAYA ÇIKTI
    Aradan saatler geçti ve gerçek ortaya çıktı. Sosyal medya kullancıları, ekmek ve süt alamadığını söyleyen kadının saatler sonra alkol sofralarında çekilen fotoğraflarını karşısında gördü. Ortaya çıkan fotoğraflar, CHP'nin kurgu siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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