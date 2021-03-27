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    • 28.03.2021 06:50
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    | Kar ve yağmur yağışı geri geliyor! tarih vererek uyardı | 28 Mart-1 Nisan

    tahminleri Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yurt genelinde bugün itibarıyla sıcaklıkların 3-6 derece artması beklenirken, hafta ortasında yeniden kar ve yağmur yağışının etkisiyle sıcaklıkların düşeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il ...

    Kar ve yağmur yağışı geri geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülke genelinde 3-6 derece artması bekleniyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatılı, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI: Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 19°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 18°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ANKARA °C, 11°C
            Az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 11°C
            Az bulutlu

            KAYSERİ °C, 8°C
            Az bulutlu

            KONYA °C, 12°C
            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU °C, 12°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 16°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 10°C
            Az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 12°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ARTVİN °C, 4°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ERZURUM °C, 4°C
            Parçalı ve az bulutlu

            HAKKARİ °C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 2°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 14°C
                Az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 13°C
                Az bulutlu

                SİİRT °C, 11°C
                Az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 16°C
                Az bulutlu

                28 MART 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                29 MART 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kar ve yağmur yağışı geri geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı | 28 Mart-1 Nisan