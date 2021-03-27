Esir bir vicdanla değil, hür bir iradeyle; çatık kaşlarla, sıkılı yumruklarla değil; barışma ve kucaklaşma hissiyatının öne geçmesiyle hayatın daha da güzelleşeceğine, geliştirici işbirliği dinamiklerinin harekete geçeceğine inanıyorum.