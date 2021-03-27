Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, hem Beraat Kandili'ni kutladı hem de Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik yapılan saldırıya sert bir dille tepki gösterdi.
Devlet Bahçeli'nin attığı tweetler şu şekilde:
Ramazan ayının müjdecisi, manevi kurtuluşun gecesi, günahlardan arınmanın müstesna bir vetiresi olan mübarek Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. İhsanın bol, ilahi mükafatın çok olduğu Berat Kandili'nin ahlaki, İslami ve insani sorumlulukları perçinlemesini bilhassa diliyorum.
İnsanlığın karamsarlık limanına demirlediği, kötülüğün kol gezdiği, yalan ve riyanın cirit attığı, hıyanet ve huşunetin genişleyip yaygınlaştığı bugünlerde, vicdanımızın sesini dinlemeye, kendimize dönüp akıl ile gönül arasındaki bağı güçlendirmeye ihtiyaç vardır.