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    'da ’nde şiddetli !

    Son dakika haberleri... ’nın başkenti 'daki ’nde şiddetli meydana geldi. Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı bildirildi.

    DHA
    Endonezya'da petrol rafinerisi patladı!

    'nın başkenti 'daki 'nde şiddetli meydana geldi.

    Ülkenin en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu.

    Ülkenin önemli petrol rafinerinden biri olan Balongan rafinerinde günde 125 bin varil petrolün işlendiği tahmin ediliyor.

    ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
    Görgü tanıkları tarafından amatör kameraya yansıyan görüntülerde, alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü. Patlamanın nedeninin henüz belli olmadığı ifade edildi.

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    Haberler Güncel Endonezya'da Balongan Petrol Rafinerisi’nde şiddetli patlama!