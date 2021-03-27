Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.
26 MART 2021
Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.
26 MART 2021
22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU