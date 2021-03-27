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    • 27.03.2021 19:10
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    Son dakika: 27 Mart koronavirüs vaka, hasta ve vefat tablosunu paylaştı | Türkiye Covid-19 hasta tablosu

    27 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu yayınladı. Son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.

    26 MART 2021

        25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

        23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                            10 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                            9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                            8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                                7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                                6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                                5 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                                    4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                                    3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                                    2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
                                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart koronavirüs vaka, hasta ve vefat tablosunu paylaştı | Türkiye Covid-19 hasta tablosu