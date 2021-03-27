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    • 27.03.2021 17:13
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    Son dakika: Sözcüsü İbrahim Kalın 'nin Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

    Son dakika haberine göre Sözcüsü İbrahim Kalın, 'nin Özel Temsilcisi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi de hazır bulundu.

    İstanbul'da ABD heyetiyle kritik toplantı

    Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, 'da yaşanan son gelişmeler ve 'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantısının detayları ele alındı.

    Görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek toplantının 'da Cumhuriyet ve Taliban temsilcileri arasında yürütülen barış görüşmelerini destekleyici mahiyette olacağı ifade edildi. İstanbul'daki toplantının Afganistan barış sürecine yeni bir ivme kazandırması beklentisi dile getirildi.

    Afganistan'da kalıcı barışın kapsayıcı, geniş tabanlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümle mümkün olacağı kaydedildi. "Dost ve kardeş" Afganistan'da sağlanacak barış ortamının bölgenin huzur, istikrar ve refahına katkı sunacağı belirtildi. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olacağı vurgulandı.

    Toplantıda, 'nin Ankara Büyükelçisi de hazır bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü