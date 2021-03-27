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    • 27.03.2021 18:08
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    İçişleri Bakanı , Almanya İçişleri Bakanı ile görüştü

    İçişleri Bakanı , İçişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmede terörizm ve göçle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

    İçişleri Bakanı , İçişleri Bakanı ile görüştü.

    Görüşmeye ilişkin bakanlığın Twitter hesabından açıklama yapıldı.

    TERÖRİZM VE GÖÇLE MÜCADELE KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ
    Açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında 25 Mart 2021 tarihinde video konferans bağlantısı ile görüşme gerçekleştirildi. Sanal toplantı olumlu bir atmosfer içerisinde gerçekleşti. Bakanlar, özellikle terörizm ve göçle mücadele konularını görüştüler. Ayrıca koronavirüs salgınının yarattığı zorlukları da ele aldılar. Bakanlar, her iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri daha da ilerletmek ve önümüzdeki süreçte de görüşmelere devam etmek istedikleri konusunda hemfikir oldular" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü