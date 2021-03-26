Covid-19 salgınında vaka sayıları 30 binlere dayandı. Çocuk hasta sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkilendiği belirtildi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk enfeksiyon servilerinde 3 hafta öncesine kıyasla Covid-19 tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

Tablonun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirten İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ayper Somer, "Çocuk vakalarda da hastane yatışları başlamış durumda. Özellikle Doğu Karadeniz'deki tablo endişe verici. Ağırlık olarak 8-11 yaş dilimindeki çocukların etkilendiğini görüyoruz" dedi.

CEMRE CORONA KURBANI



Trabzon Akçaabat'ta 14 yaşındaki Cemre Kılıçarslan, bir süre önce rahatsızlandı. Küçük kızın testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan ve Cemre, enfeksiyon kaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen organları iflas edince hayatını kaybetti.

MAYIS SONUNDA 100 MİLYON AŞI

Sağlık Bakanı Koca, Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini belirtti. Şu ana kadar 14 milyon doz aşı uyguladık. Rus aşısı için de girişim başlattık. İntranazal Covid aşısının (burundan sprey) Türk bilim insanlarının girişimiyle Faz 1 çalışmalarına başlanacak.