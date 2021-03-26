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    ı çocuklara da bulaştı! Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkileniyor

    Covid-19 salgınında vaka sayıları 30 binlere dayandı. Çocuk hasta sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkilendiği belirtildi. , ile Prof. Dr. mil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk enfeksiyon servilerinde 3 hafta öncesine kıyasla Covid-19 tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

    Virüs çocuklara bulaştı

    Covid-19 salgınında vaka sayıları 30 binlere dayandı. Çocuk hasta sayılarında da ciddi artış yaşandığı uyarısı yapıldı. Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkilendiği belirtildi. , ile Prof. Dr. mil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk enfeksiyon servilerinde 3 hafta öncesine kıyasla Covid-19 tedavisi uygulanan çocuk sayısında ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

    Tablonun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ayper Somer, "Çocuk vakalarda da hastane yatışları başlamış durumda. Özellikle 'deki tablo endişe verici. Ağırlık olarak 8-11 yaş dilimindeki çocukların etkilendiğini görüyoruz" dedi.

    CEMRE CORONA KURBANI


    Trabzon     'ta 14 yaşındaki , bir süre önce rahatsızlandı. Küçük kızın testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan ve Cemre, enfeksiyon kaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen organları iflas edince hayatını kaybetti.

    MAYIS SONUNDA 100 MİLYON AŞI
    Sağlık     Bakanı Koca, Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşının 'ye geleceğini belirtti. Şu ana kadar 14 milyon doz aşı uyguladık. için de girişim başlattık. aşısının (burundan sprey) Türk bilim insanlarının girişimiyle Faz 1 çalışmalarına başlanacak.

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    Haberler Güncel Koronavirüs salgını çocuklara da bulaştı! Özellikle 8-11 yaş dilimindeki çocukların virüsten ciddi anlamda etkileniyor