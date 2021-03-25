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    • 26.03.2021 01:56
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    , ’taki lüks bir otelde etti

    ’ta bulunan lüks bir otelde konaklayan (40), 3 kadın arkadaşı ile eğlendikten sonra silahla kafasına sıkarak girişiminde bulundu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş insanının tedavisi devam ediyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

    İHA
    Aliyev Beşiktaş’ta intihar etti

    Akıllara durgunluk veren olay saat 23.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre 6 arkadaşı ile otelde konaklayan Azerbaycan uyruklu iş insanı 40 yaşındaki Nihat Aliyev, 3 kadın arkadaşı ile eğlendikten sonra odasına çıkmaya karar verdi.

    ÖLÜM RİSKİ DEVAM EDİYOR

    3 kadın arkadaşı ile odaya çıktıktan sonra silahla kafasına sıkan iş insanı intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan otel çalışanları ve arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş insanını ambulans ile özel bir hastaneye kaldırdı. İş insanının tedavisi devam ediyor.

    3 KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Polis ekipleri, 3 kadın ifadesi alınmak üzere merkeze götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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    Haberler Güncel Azerbaycanlı iş insanı Nihat Aliyev, Beşiktaş’taki lüks bir otelde intihar etti