Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE ATANAN İSİMLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları'na göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ise Murat Eskici atandı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mahmut Sütcü atandı.

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