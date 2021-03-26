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    • 27.03.2021 01:37
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    Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları 'de...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları ’de yayımlandı. Karara göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü görevden alındı.

    Atama kararları Resmi Gazete'de!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları 'de yayımlandı.

    İŞTE ATANAN İSİMLER
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları'na göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü görevden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ise Murat Eskici atandı.

    Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mahmut Sütcü atandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de...