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    • 25.03.2021 15:24
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    ! Emniyet ve 'ten ortak operasyon: ve Türkiye'ye getirildi

    haberine göre haklarında üyeliğinden tutuklama kararı bulunan ve , ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC’den Türkiye’ye getirildi.

    Milli İstihbarat Teşkilatı () ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü () mensubu Türkiye'ye getirildi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

    İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp Türkiye'ye getirildi