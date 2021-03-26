Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.03.2021 14:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2021 14:44
    ABONE OL

    'da çalışması sırasında su borusu patladı! Litrelerce su boşa aktı

    'da çalışması sırasında su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce havaya çıkarken, ekipler suyu durdurana kadar dakikalarca boşa akarak israf oldu.

    İSKİ çalışmasında su borusu patladı! Litrelerce su boşa aktı

    'da çalışması sırasında patlayan su borusu nedeniyle metrelerce havaya çıkan su dakikalarda boşa akarak israf oldu. Olay, Burnaz Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) çalışması sırasında yerin altında bulunan su borusu patladı. Patlayan su metrelerce yukarı ulaştı. Patlayan boru nedeniyle litrelerce su dakikalarca boşa aktı. Su yine ekiplerin müdahalesi ile kapatıldı. Bölgede patlayan boruyu tamir çalışmalarına başlanırken trafik yoğunluğu da oluştu. Durum vatandaşlarında dikkatini çekti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Avcılar'da İSKİ çalışması sırasında su borusu patladı! Litrelerce su boşa aktı