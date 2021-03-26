Hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mohammad Khodarahmi savunmasını yaptığı esnada salon buz kesti. Sanık Mohammad, eşi Shırın'in ve annesinin ruhsal problemlerinin olduğunu ve kayınvalidesinin kendisini sürekli telefonda taciz ettiğini belirterek, "Kayınvalidem bana cinsel teklifte bulunuyordu. Terslediğimde de ben seni denemiştim diyordu. Eşimin ailesinin ısrarı üzerine İstanbul'a geldik. 1 hafta sonra kendi evlerinden bizi bahanelerle çıkardılar. Esenyurt'a taşındık. Tüm birikimimiz bitti. Eşimin ailesiyle anlaşamıyordum. Shırın'le evlendikten sonra İran'dan ev aldık. Bu evden dolayı eşimin ailesine 30 bin lira borcum vardı. Bu borç nedeniyle beni sıkıştırıyorlardı. Bunlar olaylardan bir iki hafta önce yaşandı. Olaydan iki gün önce Shırın'i babası aradı.'Oraya gelip nasıl aşağılık bir hayat sürdüğünüzü görmek istiyoruz' dediler. Olay günü de eve geldiler. Shırın ve Shahrazad mutfaktayken ben eşimin anne ve babasıyla İran'daki ev konusunu konuşmak istedim. Kızıma bu şekilde mi bakacaksın dedi. Dönercide çalışıp geçimimi sağlamaya çalışıyordum. Kayınpederim bana 'Beceriksizsin' dedi. Bu sözler benim gururuma dokundu. Kendisiyle konuşamayacağımı anlayınca iri yapılı biri olduğu için ellerini bağlayarak konuşmak istedim. Kendimde değildim" dedi.