Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Mohammad Khodarahmi, maktullerin kızları sanık Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı ile avukatları katıldı.
Hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mohammad Khodarahmi savunmasını yaptığı esnada salon buz kesti. Sanık Mohammad, eşi Shırın'in ve annesinin ruhsal problemlerinin olduğunu ve kayınvalidesinin kendisini sürekli telefonda taciz ettiğini belirterek, "Kayınvalidem bana cinsel teklifte bulunuyordu. Terslediğimde de ben seni denemiştim diyordu. Eşimin ailesinin ısrarı üzerine İstanbul'a geldik. 1 hafta sonra kendi evlerinden bizi bahanelerle çıkardılar. Esenyurt'a taşındık. Tüm birikimimiz bitti. Eşimin ailesiyle anlaşamıyordum. Shırın'le evlendikten sonra İran'dan ev aldık. Bu evden dolayı eşimin ailesine 30 bin lira borcum vardı. Bu borç nedeniyle beni sıkıştırıyorlardı. Bunlar olaylardan bir iki hafta önce yaşandı. Olaydan iki gün önce Shırın'i babası aradı.'Oraya gelip nasıl aşağılık bir hayat sürdüğünüzü görmek istiyoruz' dediler. Olay günü de eve geldiler. Shırın ve Shahrazad mutfaktayken ben eşimin anne ve babasıyla İran'daki ev konusunu konuşmak istedim. Kızıma bu şekilde mi bakacaksın dedi. Dönercide çalışıp geçimimi sağlamaya çalışıyordum. Kayınpederim bana 'Beceriksizsin' dedi. Bu sözler benim gururuma dokundu. Kendisiyle konuşamayacağımı anlayınca iri yapılı biri olduğu için ellerini bağlayarak konuşmak istedim. Kendimde değildim" dedi.
HERKESİN ELLERİNİ BAĞLADIKTAN SONRA KAYINPEDERİNİ BOĞMUŞ
Kendisinin kullandığı uyku ilacını kayınpederinin yemeğine kattığını ve yemeği yedikten sonra uyuduğunu söyleyen sanık Mohammad, "Kayınvalidem gezmek isteyince kızlarıyla birlikte dışarı çıktılar. Kayınpederim uyurken elini ve ayağını plastik kelepçe ve çamaşır ipiyle bağladıktan sonra 'kimmiş beceriksiz' dedim, uyandı. Yaşadığım her şeyi kayınpederime anlattım. Sonrasında eşime mesaj attım. Babasıyla konuştuğumu, annesini de eve göndermesini ve onunla konuşacağımı söyledim. Eşim ve kız kardeşi alışverişteydi. Kayınvalidemi de konuşmak için bağladım. İkisini de odaya götürdüm. Eşim ve kardeşi geldiğinde eşimi salona yolladım. Kardeşini de diğer odaya götürdüm, elini kolunu bağladım. Salona gidip onun da elini ayağını bağladım. Shahrazad'ı annesi ve babasıyla aynı odaya koydum. 'Sizler beni mahvettiniz' dedim, her şeyi anlattım. Kayınpederimin elleri biraz sıkı olunca gevşettim. O sırada bana doğru hamlede bulundu. O anda boynumu kolunun altına alıp 'hepinizi öldüreceğim' dedi. Nefessiz kaldığım anda Shahrazad babasına tekme attı. Ben de bu sayede kurtuldum. Sonra ben kayınpederimi tuttum, tam net hatırlamıyorum, boğdum. Kayınpederim öldükten sonra Shahrazad bana 'merak etme sana yardımcı olacağım' dedi. Bu durumdan Shırın'in haberinin olmasını istemediğini söyledi. Polise teslim olmak istedim ancak Shahrazad izin vermedi" diye konuştu.