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    • 26.03.2021 14:45
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    Yeni ? Kabinede kimler olacak? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili açıklamalar geldikten sonra yeni kabine listesinde kimlerin olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde değişikliğe gidileceğini belirtmişti. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Yeni kabinede kimler olacak? Kabinede hangi bakanlar var? Kimler bakan olacak?

    Yeni kabinede kimler olacak? Kabinede hangi bakanlar var? AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal kabine değişikliğine ilişkin bilgiler vermişti. Kongredeki değişim sürecinin ardından kabine değişikliğine ilişkin bilgiler verilmişti. Bakanlıklarda değişiklik olup olmayacağına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Gözler yeni kabine toplantısına çevrildi.

    KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, olası kabine değişikliğine ilişkin, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?

    Yeni kabinede kimlerin olacağına ilişkin bilgi verilmedi. Kulislerde yer alan iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor.

    KULİSLERDE YENİ İDDİALAR!

    24 TV Ankara Temsilcisi Yiğitel, kabine revizyonuna ilişkin şunları söyledi:

    "KABİNEDE BİR REVİZYON OLACAK"

    Kabinedeki değişikliğin bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Bazı bakanlıkların bölünmesi de söz konusu. Buna dair çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünebileceğine yönelik çalışmaların devam ettiği konuşuluyor. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Burada amaç bakanlıklardaki çalışmayı hızlandırmak. Zamanlama açısından ise kaynakların bize söylediği eli kulağında, bugün yarın değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.

        "AK PARTİ MYK'YA İSTİSNAİ HALLER HARİÇ MİLLETVEKİLİ ALINMAYACAK"

        MYK'ya milletvekili alınmamasındaki amaç asli görevlerini yapmaları. Meclis'te çalışsın. O yüzden de parti yönetimi ve kabine herkes kendi profesyonl alanında eş güdümlü çalışsın şeklinde bir görüş var. Dolayısıyla MYK'da da yüzde 50'nin üzerinde bir değişiklk bekleniyor. Hal böyle olunca genel başkan yardımcılıklarında da bir değişiklik beklentisi var.


        "KABİNEDEKİ DEĞİŞİKLİK 7-8'İ BULABLİR"

        Kabinedeki değişiklik, eğer bakanlıklarda bölünme olursa 7-8'i bulabileceği konuşuluyor. Öbür türlü 5-6 isimle sınırlı olabileceği ifade ediliyor. Bazı bakanların yer değiştirebileceği konuşuluyor. Buna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gündür yoğun çalışıyor.
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        Haberler Güncel Yeni kabinede kimler olacak? Kabinede hangi bakanlar var? Kimler bakan olacak?