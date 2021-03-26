Yeni kabinede kimler olacak? Kabinede hangi bakanlar var? Kimler bakan olacak?

"AK PARTİ MYK'YA İSTİSNAİ HALLER HARİÇ MİLLETVEKİLİ ALINMAYACAK"



MYK'ya milletvekili alınmamasındaki amaç asli görevlerini yapmaları. Meclis'te çalışsın. O yüzden de parti yönetimi ve kabine herkes kendi profesyonl alanında eş güdümlü çalışsın şeklinde bir görüş var. Dolayısıyla MYK'da da yüzde 50'nin üzerinde bir değişiklk bekleniyor. Hal böyle olunca genel başkan yardımcılıklarında da bir değişiklik beklentisi var.



"KABİNEDEKİ DEĞİŞİKLİK 7-8'İ BULABLİR"



Kabinedeki değişiklik, eğer bakanlıklarda bölünme olursa 7-8'i bulabileceği konuşuluyor. Öbür türlü 5-6 isimle sınırlı olabileceği ifade ediliyor. Bazı bakanların yer değiştirebileceği konuşuluyor. Buna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gündür yoğun çalışıyor.