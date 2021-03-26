Yeni kabinede kimler olacak? Kabinede hangi bakanlar var? Kimler bakan olacak?

Yeni kabinede kimler olacak? Kabinede hangi bakanlar var? AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal kabine değişikliğine ilişkin bilgiler vermişti. Kongredeki değişim sürecinin ardından kabine değişikliğine ilişkin bilgiler verilmişti. Bakanlıklarda değişiklik olup olmayacağına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Gözler yeni kabine toplantısına çevrildi.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, olası kabine değişikliğine ilişkin, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.
YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?
Yeni kabinede kimlerin olacağına ilişkin bilgi verilmedi. Kulislerde yer alan iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor.
KULİSLERDE YENİ İDDİALAR!
24 TV Ankara Temsilcisi Yiğitel, kabine revizyonuna ilişkin şunları söyledi:
"KABİNEDE BİR REVİZYON OLACAK"
Kabinedeki değişikliğin bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Bazı bakanlıkların bölünmesi de söz konusu. Buna dair çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünebileceğine yönelik çalışmaların devam ettiği konuşuluyor. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Burada amaç bakanlıklardaki çalışmayı hızlandırmak. Zamanlama açısından ise kaynakların bize söylediği eli kulağında, bugün yarın değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.