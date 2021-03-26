İstanbul'da 1 yıl aradan sonra ilk! Yüzde 70'i aştı...

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:

Son şubat ve mart ayında barajların su seviyeleri bayağı bir yükseldi. Bu yağışları çok beklemiyorduk ama kutuplardaki alçak basıncın biraz zayıflaması bu yağışlı havayı getirdi. Çok iyi oldu, barajlarımızdaki su miktarı arttı. Daha su toplama havzalarında kar örtüsü var. Bunlar da eriyecek. Yüzde 70'lerdeki bir doluluk oranı önemli bir doluluk oranı. Artık bahar ayları Türkiye'de 1 aya indi. 2 mevsime geçiyoruz artık, küresel iklim nedeniyle yarı kurak iklime geçeceğiz.

Su son derece önemli. Arz ve talebe baktığımızda çok büyük fark var. Su kaynaklarını geliştirmeye devam etmemiz lazım. Şimdiye kadar hep yükseldi barajlar ama bundan sonra buharlaşma kayıpları meydana gelecek. Yaz aylarında bu değerler inmeye başlayacak, dikkat etmemiz lazım.