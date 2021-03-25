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    • 25.03.2021 07:35
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan film gibi kaçış: İHA ve SİHA'lar görüntüledi!

    Son dakika haberi! 'de hayvan otlatırken daha 14 yaşında örgüt tarafından kaçırıldı. Cizre'de 10 çocuklu ailenin üyesi olan genç kız jandarma tarafından kurtarıldı. Ağabeyinin kendisini araması sonrasında kurtulmayı başardığını söyleyen R.B.'nin kaçışı filmleri aratmadı.

    PKK'dan film gibi kaçış! Yepyeni bir hayatı var

    Şırnak Cizre'de hayvan otlatırken daha 14 yaşında örgüt tarafından kaçırıldı. Cizre'de 10 çocuklu ailenin üyesi olan genç kız jandarma tarafından kurtarıldı.

    Ağabeyinin kendisini araması sonrasında kurtulmayı başardığını söyleyen R.B.'nin kaçışı filmleri aratmadı.



    İHA VE SİHA'LAR EŞLİK ETTİ
    Örgüt kampında gece nöbeti tutarken kaçtı. O sınıra, umuda koşarken, gökyüzünde silahlı ve silahsız Türk İHA ve SİHA'ları ona eşlik etti. Önlemlerle sınıra ulaşan R.B. ailesine kavuşurken şimdi yepyeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşıyor.


        KENDİMDEN UTANDIM
        Sabah'ta yer alan habere göre, Mayıs ayında evliliğe hazırlanan R.B., "Eğer teslim olursanız Türk askeri size işkence eder, tecavüz eder, öldürür, hapisten çıkamazsınız demişlerdi. Oysa jandarmada tüm arkadaşlar beni öyle bir karşıladı ki ben kendimden utandım.



        Mayıs ayında da evleneceğim. Siz de düştüğünüz bataklıktan çıkarak yeni bir hayat kurabilirsiniz"         dedi.

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