SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan film gibi kaçış: İHA ve SİHA'lar görüntüledi!



KENDİMDEN UTANDIM

Sabah'ta yer alan habere göre, Mayıs ayında evliliğe hazırlanan R.B., "Eğer teslim olursanız Türk askeri size işkence eder, tecavüz eder, öldürür, hapisten çıkamazsınız demişlerdi. Oysa jandarmada tüm arkadaşlar beni öyle bir karşıladı ki ben kendimden utandım.