SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan film gibi kaçış: İHA ve SİHA'lar görüntüledi!

Şırnak Cizre'de hayvan otlatırken daha 14 yaşında örgüt tarafından kaçırıldı. Cizre'de 10 çocuklu ailenin üyesi olan genç kız jandarma tarafından kurtarıldı.
Ağabeyinin kendisini araması sonrasında kurtulmayı başardığını söyleyen R.B.'nin kaçışı filmleri aratmadı.
İHA VE SİHA'LAR EŞLİK ETTİ
Örgüt kampında gece nöbeti tutarken kaçtı. O sınıra, umuda koşarken, gökyüzünde silahlı ve silahsız Türk İHA ve SİHA'ları ona eşlik etti. Önlemlerle sınıra ulaşan R.B. ailesine kavuşurken şimdi yepyeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşıyor.