

YÜZÜ TANINMAZ HALE GELDİ

27 yaşındaki İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada küçük kızının gözü önünde eski eşine tekme- tokat saldırdı.



Zarap'ın, bayılıp yere yığılan kadını tekmelediği anlar cep telefonu ile görüntülendi.



Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen Zarap tutuklandı. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu.