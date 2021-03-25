MEB ortaokul sınav takvimi! 5. 6. 7. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınavları ne zaman?

4 VE 8'LERİN YÜZ YÜZE SINAVLARI DEVAM EDECEK

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek."