33 VEKİL DE LİSTEDE

Listede mevcut vekillerden Ahmet Sami Ceylan, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Özlem Zengin, Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Ali İhsan Yavuz, Ahmet Büyükgümüş, Lütfiye Selva Çam, Numan Kurtulmuş, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, Hamza Dağ, Fatih Şahin, Mehmet Kasım Gülpınar, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Bülent Tüfenkci, Emine Zeybek, Hacı Bayram Türkoğlu, İbrahim Halil Yıldız, Metin Bulut, Mustafa Yel,Öznur Çalık, Belgin Uygur ve Ahmet Mücahit Arınç yer aldı. Binali Yıldırım'ın yanı sıra eski bakanlar Bülent Tüfenkci, Bekir Bozdağ, Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Fatma Güldemet Sarı da yeni listede yer aldı.

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