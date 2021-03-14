



"CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ VE DEMOKRATİK BİR HÜVİYETE SAHİPTİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir." demişti.

MHP Lideri Bahçeli, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK'yla irtibatı, iltisakı ve ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatmasının çok önemli ve bekledikleri bir gelişme olduğunu" söyledi.