AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
GEREKLİ BÜTÜN ŞARTLAR OLUŞTU
HDP'nin kapatılmasına ilişkin konuyu değerlendiren Aktay, "Ben (HDP) kapatılabileceğini düşünüyorum. Yani HDP'nin kapatılması için gerekli bütün şartlar oluştu. Atık kapatılmaması dahil toplumda ciddi bir tepki oluşturuyor. Türkiye'de halk, bu kadar terörle iltisaklı bir yapıyı, yapılanmanın bütün unsurlarıyla, teşkilatlarıyla, faaliyetleriyle bu kadar iç içe olan bir yapıyı hoş gören bir demokrasi anlayışında değil" dedi.
HDP KAPATILIRSA NE OLUR?
Yasin Aktay, "Bu değerlendirmeler benim kişisel değerlendirmemdir. Hukuk bu konuda ne der? AK Parti'de henüz alınmış bir karar yok. Ama benim tahminin genel anlamda Türkiye'de şu anda siyasi atmosfer, demokratik bilinç artık böyle bir partiyi demokrasinin sınırları içerisine sığdırmakta ciddi anlamda zorlanıyor." şeklinde konuştu.
"CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ VE DEMOKRATİK BİR HÜVİYETE SAHİPTİR"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir." demişti.
MHP Lideri Bahçeli, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK'yla irtibatı, iltisakı ve ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatmasının çok önemli ve bekledikleri bir gelişme olduğunu" söyledi.