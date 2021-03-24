AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.



TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Kongrede bin 560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak. Kongrede tüzük değişikliği de yapılacak. 50 asil 25 yedek üyeden oluşan MKYK üye sayısı 75 asil 25 yedek üye toplam 100 kişi olarak değiştirilecek. AK Parti'de sosyal ve dijital mecralara ilişkin de yeni bir genel başkanlık ihdas edilmesi bekleniyor.



AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirlerin alındığı kongrede, Cumhur İttifakı'na ithafen, "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır" pankartı dikkat çekerken, "Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır" ifadelerinin yer aldığı brandalar da salonda yer aldı.







Başkan Erdoğan kongre öncesinde yaptığı konuşmada, "Yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 11.00'de "2023 Vizyonu"nu içeren bir konuşma yapması bekleniyor.

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