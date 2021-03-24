Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.03.2021 10:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2021 11:03
    ABONE OL

    Son dakika: 'den flaş karar! Genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak

    Son dakika haberi... 7. Olağan Büyük Kongresi, ’nda başladı. Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

    AK Parti'den flaş karar! Sayı 2'ye çıkarılacak

    Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

    TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
    Kongrede bin 560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak. Kongrede tüzük değişikliği de yapılacak. 50 asil 25 yedek üyeden oluşan MKYK üye sayısı 75 asil 25 yedek üye toplam 100 kişi olarak değiştirilecek. 'de sosyal ve dijital mecralara ilişkin de yeni bir genel başkanlık ihdas edilmesi bekleniyor.


    AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
    AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, 'nda başladı. Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirlerin alındığı kongrede, 'na ithafen, "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır" pankartı dikkat çekerken, "Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır" ifadelerinin yer aldığı brandalar da salonda yer aldı.



    kongre öncesinde yaptığı konuşmada, "Yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 11.00'de ""nu içeren bir konuşma yapması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'den flaş karar! Genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak