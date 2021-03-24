Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Mart ayı Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Mart ayı açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği sorgulanıyor. Pandemi döneminde açık cezaevi izinlerinden faydalanan vatandaşların izinlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Koronavirüsü salgını sebebiyle izne çıkarılan binlerce mahkum 31 Mart tarihinde cezaevine geri dönecek. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.
Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.