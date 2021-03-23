AK Parti kongresi saat kaçta başlayacak? AK Parti kongresi nerede, nasıl gidilir?

AK Parti kongresi saat kaçta? AK Parti kongresi nerede ve nasıl gidilir gibi sorulara bugün arama motorlarında yanıt aranıyor. Türkiye'nin merakla beklediği kongrede yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti 7. olağan kongresi bugün gerçekleştirilecek.