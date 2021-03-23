AK Parti kongresi saat kaçta başlayacak? AK Parti kongresi nerede, nasıl gidilir?

AK Parti kongresi saat kaçta? AK Parti kongresi nerede ve nasıl gidilir gibi sorulara bugün arama motorlarında yanıt aranıyor. Türkiye'nin merakla beklediği kongrede yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti 7. olağan kongresi bugün gerçekleştirilecek.
AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Kongrenin saat 10:00'da başlayacağı duyuruldu.
7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE
2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.
Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.
24 Şubat 2021'deki İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile kongre süreci tamamlanmış oldu.