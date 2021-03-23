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    • 24.03.2021 06:23
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    başlayacak? , nasıl gidilir?

    AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre merakla bekleniyor. Türkiye'nin kilitlendiği kongrede Başkan Erdoğan'ın vereceği yeni mesajlar da gündemin ilk sırasında yer alıyor. Kongreyi binlerce kişinin takip etmesi bekleniyor. Peki, başlayacak? ? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    AK Parti kongresi saat kaçta başlayacak? AK Parti kongresi nerede, nasıl gidilir?

    AK Parti kongresi saat kaçta? AK Parti kongresi nerede ve nasıl gidilir gibi sorulara bugün arama motorlarında yanıt aranıyor. Türkiye'nin merakla beklediği kongrede yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti 7. olağan kongresi bugün gerçekleştirilecek.

    AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Kongrenin saat 10:00'da başlayacağı duyuruldu.

    7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

    2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.

    Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.

    24 Şubat 2021'deki İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile kongre süreci tamamlanmış oldu.

        TEŞKİLATLARDA YÜZDE 70'LİK BİR DEĞİŞİM YAŞANDI

        Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı.

        Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulları, eski MKYK ve MYK üyeleri de 7. Olağan Büyük Kongre'ye davet edildi.

        1560 DELEGE OY KULLANACAK

        Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak.

        Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak.

        ERDOĞAN, MANİFESTO VE YOL HARİTASI AÇIKLAYACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.
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        Haberler Güncel AK Parti kongresi saat kaçta başlayacak? AK Parti kongresi nerede, nasıl gidilir?