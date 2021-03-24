27 Mart kandil mi? Berat Gecesi ne zaman? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede milyonlarca müslüman vatandaş dualar okuyacak, tövbe edecek, namaz kılacak. Peki 27 Mart günü kandil mi? Berat Kandili'ni vatandaşların nasıl geçirmesi gerekir, hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte detaylar…
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Berat Kandili bu sene 27 Mart tarihine denk geliyor.
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?
Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda Berat duâsı okunur. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken "Allah'ın saîd kullarından olmak" niyyetiyle okunur. İkinci defa okunurken "hayırlı ömür uzunluğu" niyyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken "kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık" için okunur.
Ayrıca Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı Şerîf okunur. On defa İhlâs-ı Şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini talep ve niyâz edecektir.
BERAT GECESİ DUALARI
Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah'ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!
Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.