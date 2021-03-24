AK Parti MKYK isim listesi! AK Parti yeni MKYK'da kimler var?

AK Parti MKYK kimler var? AK Parti MKYK isim listesi düzenlenen kongrede merak edilen konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için açıklamalarda bulunurken, kurulda kimlerin olacağı da merak konusu oldu. Erdoğan yaptığı açıklamada; " 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ MKYK İSİM LİSTESİ!
Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda kimlerin olacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
75 KİŞİYE ÇIKACAK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için açıklamalarda bulundu;
"Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var o da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi."