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    • 24.03.2021 23:50
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    cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı

    'un ilçesinde ünlü metafizikçi 'nun suikaste uğramasının hemen ardından çıkan yeni görüntülere ulaşıldı. Cinayet şüphelisi 'ün saldırı öncesi ve sonrasındaki soğukkanlılığı dikkati çekti. İşte o anlar...

    Salih Memişoğlu cinayetinde yeni görüntüler...

    9 Mart'ta kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ve yanındaki bir kişi husumetli oldukları Mustafa Öztürk tarafından öldürüldü. Cinayetle olayla ilgili yeni görüntüler...

    Soğukkanlılıkla içeri girdi...

    2 kişiyi öldürüp hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

    Beyaz bir araçla Çekmeköy hayvanat bahçesine gelen katil zanlısı, hayvanat bahçesine girerek Memişoğlu ve yanındaki Ömer Faruk Zengin'e kurşun yağdırdı.

    Mustafa Öztürk, daha sonra elinde silahla hayvanat bahçesinden ayrıldı.
    O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Katil zanlısı Öztürk'ün saldırı öncesi ve sonrasındaki soğukkanlılığı dikkat çekti.

    Elindeki silahla aracına binen Mustafa Öztürk bölgeden ayrıldı.

    Saldırı sonrası katil zanlısı yakın çevresine kadar herkes kıskıca alanarak kısa sürede yakalanmıştı.

    Mustafa Öztürk, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

    Saldırıda Memişoğlu ve yanındaki Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş,1 kişi de yaralanmıştı.

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    Haberler Güncel Salih Memişoğlu cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı