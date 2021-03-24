9 Mart'ta kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ve yanındaki bir kişi husumetli oldukları Mustafa Öztürk tarafından öldürüldü. Cinayetle olayla ilgili yeni görüntüler...

Soğukkanlılıkla içeri girdi...

2 kişiyi öldürüp hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

Beyaz bir araçla Çekmeköy hayvanat bahçesine gelen katil zanlısı, hayvanat bahçesine girerek Memişoğlu ve yanındaki Ömer Faruk Zengin'e kurşun yağdırdı.



Mustafa Öztürk, daha sonra elinde silahla hayvanat bahçesinden ayrıldı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.